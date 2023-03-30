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Потери россиян составляют почти 173 тысячи: уничтожены еще 560 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
815
Время на прочтение
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Потери россиян составляют почти 173 тысячи: уничтожены еще 560 оккупантов

Фото: Associated Press

Враг спас еще одно средство ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 30 марта 2023-го ВСУ уничтожили 172 900 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около/ about 172 900 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 6974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2671 (+12) ед,
  • РСЗО — 526 (+0) ед,
  • средства ПВО — 278 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
  • специальная техника – 291 (+3).

Напомним, кафиры сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
815
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