Потери россиян составляют почти 173 тысячи: уничтожены еще 560 оккупантов

Враг спас еще одно средство ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 30 марта 2023-го ВСУ уничтожили 172 900 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около/ about 172 900 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6974 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2671 (+12) ед,
- РСЗО — 526 (+0) ед,
- средства ПВО — 278 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
- специальная техника – 291 (+3).
Напомним, кафиры сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.
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