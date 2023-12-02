Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331110 единиц личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 331 110 (+1070) человек ликвидировано

танков – 5571 (+7)

боевых бронированных машин – 10385 (+13)

артиллерийских систем – 7941 (+10)

РСЗО — 913 (+1)

средства ПВО – 602

самолетов — 323

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5994 (+18)

крылатые ракеты — 1568 (+1)

корабли/катера — 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10410 (+11)

специальная техника — 1138 (+1)

Напомним, ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.