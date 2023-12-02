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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты несут потери / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидировали более 331 тысячу оккупантов.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331110 единиц личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 331 110 (+1070) человек ликвидировано
  • танков – 5571 (+7)
  • боевых бронированных машин – 10385 (+13)
  • артиллерийских систем – 7941 (+10)
  • РСЗО — 913 (+1)
  • средства ПВО – 602
  • самолетов — 323
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5994 (+18)
  • крылатые ракеты — 1568 (+1)
  • корабли/катера — 22
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10410 (+11)
  • специальная техника — 1138 (+1)

Напомним, ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.

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