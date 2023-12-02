Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидировали более 331 тысячу оккупантов.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331110 единиц личного состава.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 331 110 (+1070) человек ликвидировано
- танков – 5571 (+7)
- боевых бронированных машин – 10385 (+13)
- артиллерийских систем – 7941 (+10)
- РСЗО — 913 (+1)
- средства ПВО – 602
- самолетов — 323
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5994 (+18)
- крылатые ракеты — 1568 (+1)
- корабли/катера — 22
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 10410 (+11)
- специальная техника — 1138 (+1)
Напомним, ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.
Читайте также: