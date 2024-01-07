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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Российские оккупанты / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Оккупанты бешеными темпами теряют технику и личный состав.

Общие боевые потери российских захватчиков на 7 января составили 364 730 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 860 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 364 730 (+860) человек
  • танков ‒ 6022 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 11180 (+22)
  • артиллерийских систем – 8653 (+36)
  • РСЗО – 951 (+1)
  • средства ПВО ‒ 637 (+4)
  • самолетов – 329
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24)
  • крылатые ракеты ‒ 1786
  • корабли /катера ‒ 23
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11523 (+45)
  • специальная техника ‒ 1327 (+10)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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