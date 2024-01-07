Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских захватчиков на 7 января составили 364 730 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 860 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 364 730 (+860) человек

танков ‒ 6022 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 11180 (+22)

артиллерийских систем – 8653 (+36)

РСЗО – 951 (+1)

средства ПВО ‒ 637 (+4)

самолетов – 329

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24)

крылатые ракеты ‒ 1786

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11523 (+45)

специальная техника ‒ 1327 (+10)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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