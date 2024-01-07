Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты бешеными темпами теряют технику и личный состав.
Общие боевые потери российских захватчиков на 7 января составили 364 730 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 860 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 364 730 (+860) человек
- танков ‒ 6022 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 11180 (+22)
- артиллерийских систем – 8653 (+36)
- РСЗО – 951 (+1)
- средства ПВО ‒ 637 (+4)
- самолетов – 329
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24)
- крылатые ракеты ‒ 1786
- корабли /катера ‒ 23
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 11523 (+45)
- специальная техника ‒ 1327 (+10)
Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.
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