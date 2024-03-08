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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидировали за сутки более 800 оккупантов.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 8 марта составили 422 310 человек.
За прошедшие сутки уничтожены еще 880 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около 422310 (+880) человек
  • танков – 6706 (+11)
  • боевых бронированных машин – 12798 (+19)
  • артиллерийских систем – 10350 (+42)
  • РСЗО — 1009 (+1)
  • средств ПВО – 701
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7963 (+42)
  • крылатых ракет – 1919 (+1)
  • кораблей и катеров — 26 (+1)
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13532 (+53)
  • специальной техники — 1647 (+5)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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