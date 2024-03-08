Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидировали за сутки более 800 оккупантов.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 8 марта составили 422 310 человек.
За прошедшие сутки уничтожены еще 880 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- личного состава – около 422310 (+880) человек
- танков – 6706 (+11)
- боевых бронированных машин – 12798 (+19)
- артиллерийских систем – 10350 (+42)
- РСЗО — 1009 (+1)
- средств ПВО – 701
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7963 (+42)
- крылатых ракет – 1919 (+1)
- кораблей и катеров — 26 (+1)
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 13532 (+53)
- специальной техники — 1647 (+5)
Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.
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