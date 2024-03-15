Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 российских оккупантов. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине 428 420 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 428 420 (+580)

танков ‒ 6758 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11)

артиллерийских систем – 10580 (+15)

РСЗО – 1017

средства ПВО ‒ 717

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34)

крылатые ракеты ‒ 1920

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13993 (+34)

специальная техника ‒ 1711 (+3)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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