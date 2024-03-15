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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

ВСУ уничтожают захватчиков на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 российских оккупантов. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине 428 420 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 428 420 (+580)
  • танков ‒ 6758 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11)
  • артиллерийских систем – 10580 (+15)
  • РСЗО – 1017
  • средства ПВО ‒ 717
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34)
  • крылатые ракеты ‒ 1920
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13993 (+34)
  • специальная техника ‒ 1711 (+3)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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