Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты терпят потери на поле боя.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 российских оккупантов. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине 428 420 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 428 420 (+580)
- танков ‒ 6758 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11)
- артиллерийских систем – 10580 (+15)
- РСЗО – 1017
- средства ПВО ‒ 717
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34)
- крылатые ракеты ‒ 1920
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13993 (+34)
- специальная техника ‒ 1711 (+3)
Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.
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