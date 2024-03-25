Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 437 390 военных, за последние сутки – 640 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 437 390 (+640) человек

танков ‒ 6887 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 13183 (+25)

артиллерийских систем – 10877 (+22)

РСЗО – 1018

средства ПВО ‒ 726 (+3)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539

(+29)

крылатые ракеты ‒ 2010 (+18)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14454 (+47)

специальная техника ‒ 1785 (+7)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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