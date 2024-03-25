Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты теряют и личный состав, и технику.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 437 390 военных, за последние сутки – 640 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 437 390 (+640) человек
- танков ‒ 6887 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 13183 (+25)
- артиллерийских систем – 10877 (+22)
- РСЗО – 1018
- средства ПВО ‒ 726 (+3)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539
- (+29)
- крылатые ракеты ‒ 2010 (+18)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 14454 (+47)
- специальная техника ‒ 1785 (+7)
Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.
Читайте также: