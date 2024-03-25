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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты несут потери / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и личный состав, и технику.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 437 390 военных, за последние сутки – 640 человек. 

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 437 390 (+640) человек
  • танков ‒ 6887 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 13183 (+25)
  • артиллерийских систем – 10877 (+22)
  • РСЗО – 1018
  • средства ПВО ‒ 726 (+3)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539
  • (+29)
  • крылатые ракеты ‒ 2010 (+18)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14454 (+47)
  • специальная техника ‒ 1785 (+7)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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