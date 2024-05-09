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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов на нашей земле стало меньше / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 9 мая составили 478 730 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 478 730 (+1300) человек
  • танков ‒ 7429 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 14281 (+35)
  • артиллерийских систем – 12340 (+23)
  • РСЗО – 1058 (+1)
  • средства ПВО ‒ 793 (+1)
  • самолетов – 349
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9775 (+47)
  • крылатые ракеты ‒ 2192 (+41)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16618 (+69)
  • специальная техника ‒ 2027 (+8)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.

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