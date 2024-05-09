Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских оккупантов на 9 мая составили 478 730 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 478 730 (+1300) человек

танков ‒ 7429 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 14281 (+35)

артиллерийских систем – 12340 (+23)

РСЗО – 1058 (+1)

средства ПВО ‒ 793 (+1)

самолетов – 349

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9775 (+47)

крылатые ракеты ‒ 2192 (+41)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 16618 (+69)

специальная техника ‒ 2027 (+8)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Читайте также: