Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 9 мая составили 478 730 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1300 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 478 730 (+1300) человек
- танков ‒ 7429 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 14281 (+35)
- артиллерийских систем – 12340 (+23)
- РСЗО – 1058 (+1)
- средства ПВО ‒ 793 (+1)
- самолетов – 349
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9775 (+47)
- крылатые ракеты ‒ 2192 (+41)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 16618 (+69)
- специальная техника ‒ 2027 (+8)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.
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