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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 11 мая составили 485 030 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1320 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 48 030 (+1320) человек
  • танков ‒ 7449 (+15)
  • боевых бронированных машин ‒ 14353 (+40)
  • артиллерийских систем – 12442 (+55)
  • РСЗО – 1064 (+2)
  • средства ПВО ‒ 796 (+1) ,
  • самолетов – 349
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42)
  • крылатые ракеты ‒ 2193 (+1)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16755 (+64)
  • специальная техника ‒ 2040 (+9)

Ранее руководство Легиона "Свобода России " призвали российских военных передавать информацию о командирах "мясников", не жалеющих личный состав ради карьерного роста и наград.

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