Общие боевые потери российских оккупантов на 17 мая составили 489 870 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1410 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 489 870 (+1410) человек

танков ‒ 7547 (+18)

боевых бронированных машин ‒ 14552 (+14)

артиллерийских систем – 12603 (+38)

РСЗО – 1071 (+1)

средства ПВО – 800 (+2)

самолетов – 353 (+2)

вертолетов – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10073 (+45)

крылатые ракеты ‒ 2200

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 17104 (+56)

специальная техника ‒ 2062 (+7)

Ранее руководство Легиона "Свобода России" призвало российских военных передавать информацию о командировании "мясников", не жалеющих личный состав ради карьерного роста и наград.

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