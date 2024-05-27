Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских оккупантов на 27 мая составили 502 340 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1150 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны ликвидировано:

боевых бронированных машин – 14818 (+15)

танков – 7671 (+9)

артиллерийских систем – 12981 (+28)

РСЗО — 1084 (+1)

средств ПВО – 815 (+1)

самолетов – 357

вертолетов — 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11)

крылатых ракет — 2209

кораблей и катеров — 27

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 17639 (+31)

специальной техники — 2111 (+7)

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о результатах использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.

Читайте также: