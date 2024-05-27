Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 27 мая составили 502 340 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1150 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны ликвидировано:
- боевых бронированных машин – 14818 (+15)
- танков – 7671 (+9)
- артиллерийских систем – 12981 (+28)
- РСЗО — 1084 (+1)
- средств ПВО – 815 (+1)
- самолетов – 357
- вертолетов — 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11)
- крылатых ракет — 2209
- кораблей и катеров — 27
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 17639 (+31)
- специальной техники — 2111 (+7)
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о результатах использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.
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