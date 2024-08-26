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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют технику и живую силу.

Общие боевые потери российских оккупантов на 26 августа составили 608 820 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1140 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 608 820 (+1140) человек ликвидировано
  • танков – 8551 (+4)
  • боевых бронированных машин – 16 648 (+17)
  • артиллерийских систем – 17 443 (+47)
  • РСЗО — 1172 (+1)
  • средства ПВО — 937 (+1)
  • самолетов — 367
  • вертолетов — 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 134 (+39)
  • крылатых ракет — 2444
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 555 (+80)

Ранее в ВСУ назвали потери россиян за неделю. Больше об этом читайте в новости.

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