Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских оккупантов на 26 августа составили 608 820 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1140 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 608 820 (+1140) человек ликвидировано

танков – 8551 (+4)

боевых бронированных машин – 16 648 (+17)

артиллерийских систем – 17 443 (+47)

РСЗО — 1172 (+1)

средства ПВО — 937 (+1)

самолетов — 367

вертолетов — 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 134 (+39)

крылатых ракет — 2444

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 23 555 (+80)

Ранее в ВСУ назвали потери россиян за неделю. Больше об этом читайте в новости.

Россияне потеряли еще один самолет

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