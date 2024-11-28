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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 ноября составили 736 630 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • танков – 9450 (+1)
  • боевых бронированных машин – 19306 (+2)
  • артиллерийских систем — 20852 (+22)
  • РСЗО — 1255
  • средств ПВО – 1005
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19661 (+45)
  • крылатых ракет — 2765
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30186 (+60)
  • специальной техники — 3697 (+10)

Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

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