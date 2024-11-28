Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 ноября составили 736 630 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

танков – 9450 (+1)

боевых бронированных машин – 19306 (+2)

артиллерийских систем — 20852 (+22)

РСЗО — 1255

средств ПВО – 1005

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19661 (+45)

крылатых ракет — 2765

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 30186 (+60)

специальной техники — 3697 (+10)

Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

Читайте также: