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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Оккупанты стремительно теряют технику и живую силу.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 2 декабря составили 743 920 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1790 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • танков – 9478 (+9)
  • боевых бронированных машин – 19397 (+28)
  • артиллерийских систем – 20953 (+30)
  • РСЗО — 1253
  • средств ПВО – 1019
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19886 (+83)
  • крылатых ракет — 2852
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30606 (+99)
  • специальной техники — 3619

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 года стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

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