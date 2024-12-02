Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 2 декабря составили 743 920 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1790 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

танков – 9478 (+9)

боевых бронированных машин – 19397 (+28)

артиллерийских систем – 20953 (+30)

РСЗО — 1253

средств ПВО – 1019

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19886 (+83)

крылатых ракет — 2852

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 30606 (+99)

специальной техники — 3619

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 года стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

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