Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты стремительно теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 2 декабря составили 743 920 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1790 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- танков – 9478 (+9)
- боевых бронированных машин – 19397 (+28)
- артиллерийских систем – 20953 (+30)
- РСЗО — 1253
- средств ПВО – 1019
- самолетов — 369
- вертолетов — 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19886 (+83)
- крылатых ракет — 2852
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 30606 (+99)
- специальной техники — 3619
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 года стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.
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