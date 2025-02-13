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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1250 солдат, 17 танков и около 60 артиллерийских систем.

Об этом 13 февраля сообщил Генеральный штаб Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 854 280 (+1250) человек
  • танков ‒ 10040 (+17)
  • боевых бронированных машин ‒ 20894 (+23)
  • артиллерийских систем – 23034 (+58)
  • РСЗО – 1278 (+2)
  • средства ПВО ‒ 1063 (+2)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153)
  • крылатые ракеты ‒ 3063 (+6)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168)
  • специальная техника ‒ 3744 (+2)

Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.

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