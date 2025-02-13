Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1250 солдат, 17 танков и около 60 артиллерийских систем.
Об этом 13 февраля сообщил Генеральный штаб Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 854 280 (+1250) человек
- танков ‒ 10040 (+17)
- боевых бронированных машин ‒ 20894 (+23)
- артиллерийских систем – 23034 (+58)
- РСЗО – 1278 (+2)
- средства ПВО ‒ 1063 (+2)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153)
- крылатые ракеты ‒ 3063 (+6)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168)
- специальная техника ‒ 3744 (+2)
Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.
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