Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1250 солдат, 17 танков и около 60 артиллерийских систем.

Об этом 13 февраля сообщил Генеральный штаб Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 854 280 (+1250) человек

танков ‒ 10040 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 20894 (+23)

артиллерийских систем – 23034 (+58)

РСЗО – 1278 (+2)

средства ПВО ‒ 1063 (+2)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153)

крылатые ракеты ‒ 3063 (+6)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168)

специальная техника ‒ 3744 (+2)

Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.

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