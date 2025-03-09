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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

На утро 9 марта ВСУ уничтожили 885 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 885 130 (+1180) человек ликвидировано
  • танков – 10 274 (+6)
  • боевых бронированных машин – 21 360 (+14)
  • артиллерийских систем — 24 206 (+58)
  • РСЗО — 1310 (+3)
  • средства ПВО — 1101 (+2)
  • самолетов – 370
  • вертолетов — 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 362 (+190)
  • крылатых ракет — 3120
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39 933 (+142)
  • специальной техники — 3773 (+1)

К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.

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