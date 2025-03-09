Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
На утро 9 марта ВСУ уничтожили 885 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 885 130 (+1180) человек ликвидировано
- танков – 10 274 (+6)
- боевых бронированных машин – 21 360 (+14)
- артиллерийских систем — 24 206 (+58)
- РСЗО — 1310 (+3)
- средства ПВО — 1101 (+2)
- самолетов – 370
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 362 (+190)
- крылатых ракет — 3120
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 39 933 (+142)
- специальной техники — 3773 (+1)
К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.