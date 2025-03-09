Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

На утро 9 марта ВСУ уничтожили 885 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 885 130 (+1180) человек ликвидировано

танков – 10 274 (+6)

боевых бронированных машин – 21 360 (+14)

артиллерийских систем — 24 206 (+58)

РСЗО — 1310 (+3)

средства ПВО — 1101 (+2)

самолетов – 370

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 362 (+190)

крылатых ракет — 3120

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 39 933 (+142)

специальной техники — 3773 (+1)

К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.

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