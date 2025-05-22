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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов к утру 22 мая составили 977 650 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 870 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 977 650 (+870) человек
танков — 10839 (+4)
боевых бронированных машин — 22574 (+5)
артиллерийских систем — 28122 (+32)
РСЗО — 1388
средства ПВО — 1167
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36797 (+105)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки
автомобильной техники и автоцистерн — 49268 (+99)
специальная техника — 3895
Напомним, ВСУ имеют определенные успехи в Курской области. В частности, украинские военные продвинулись в районе Теткино.