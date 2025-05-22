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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов к утру 22 мая составили 977 650 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 870 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 977 650 (+870) человек

  • танков — 10839 (+4)

  • боевых бронированных машин — 22574 (+5)

  • артиллерийских систем — 28122 (+32)

  • РСЗО — 1388

  • средства ПВО — 1167

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36797 (+105)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49268 (+99)

  • специальная техника — 3895

Напомним, ВСУ имеют определенные успехи в Курской области. В частности, украинские военные продвинулись в районе Теткино.

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