- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 237
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
По состоянию на 19 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1194520 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 1220 захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери составляют:
танков — 11 433 (+1)
боевых бронированных машин — 23 768 (+10)
артиллерийских систем — 35 250 (+18)
РСЗО — 1 574 (+1)
средств ПВО — 1 263
самолетов — 432
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 142 (+426)
крылатых ракет — 4 073
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 70 591 (+111)
специальной техники — 4 027
Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.