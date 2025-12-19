ТСН в социальных сетях

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 19 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1194520 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 1220 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери составляют:

  • танков — 11 433 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 768 (+10)

  • артиллерийских систем — 35 250 (+18)

  • РСЗО — 1 574 (+1)

  • средств ПВО — 1 263

  • самолетов — 432

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 142 (+426)

  • крылатых ракет — 4 073

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 70 591 (+111)

  • специальной техники — 4 027

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.

