ТСН в социальных сетях

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

Российские захватчики понесли существенные потери на поле боя за минувшие сутки.

Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 1,27 млн военных.

Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях противника по состоянию на 16 марта.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 279 930 (+760) человек

  • танков — 11 781

  • боевых бронированных машин — 24 215 (+2)

  • артиллерийских систем — 38 457 (+19)

  • РСЗО — 1 687 (+1)

  • средства ПВО — 1 333 (+1)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 349

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 181 153 (+1 883) ед.

  • крылатые ракеты — 4 468

  • корабли/катера — 33 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений)

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 83 624 (+111)

  • специальная техника — 4 091 (+2)

Напомним, Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея в России. Также в Крыму была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

