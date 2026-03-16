Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку
Российские захватчики понесли существенные потери на поле боя за минувшие сутки.
Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 1,27 млн военных.
Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях противника по состоянию на 16 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 279 930 (+760) человек
танков — 11 781
боевых бронированных машин — 24 215 (+2)
артиллерийских систем — 38 457 (+19)
РСЗО — 1 687 (+1)
средства ПВО — 1 333 (+1)
самолетов — 435
вертолетов — 349
БпЛА оперативно-тактического уровня — 181 153 (+1 883) ед.
крылатые ракеты — 4 468
корабли/катера — 33 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений)
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 83 624 (+111)
специальная техника — 4 091 (+2)
Напомним, Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея в России. Также в Крыму была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».