Потери россиян в Украине перевалили за 256 тысяч: Генштаб обновил данные

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 17 августа составляют уже 256 050 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 480 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 256 050 (+480) человек ликвидировано
- танков ‒ 4329 (+5)
- боевых бронированных машин – 8398 (+18)
- артиллерийских систем – 5169 (+17)
- РСЗО – 714
- средства ПВО – 486 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 314
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24)
- крылатые ракеты ‒ 1406 (+2)
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27)
- специальная техника ‒ 773
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.
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