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Потери россиян в Украине перевалили за 256 тысяч: Генштаб обновил данные

Потери россиян в Украине перевалили за 256 тысяч: Генштаб обновил данные

ВСУ уничтожают врага на фронте / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 17 августа составляют уже 256 050 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 480 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 256 050 (+480) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4329 (+5)
  • боевых бронированных машин – 8398 (+18)
  • артиллерийских систем – 5169 (+17)
  • РСЗО – 714
  • средства ПВО – 486 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 314
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24)
  • крылатые ракеты ‒ 1406 (+2)
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27)
  • специальная техника ‒ 773

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

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