Потери россиян в Украине перевалили за 256 тысяч: Генштаб обновил данные

Общие боевые потери России к утру 17 августа составляют уже 256 050 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 480 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 256 050 (+480) человек ликвидировано

танков ‒ 4329 (+5)

боевых бронированных машин – 8398 (+18)

артиллерийских систем – 5169 (+17)

РСЗО – 714

средства ПВО – 486 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 314

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24)

крылатые ракеты ‒ 1406 (+2)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27)

специальная техника ‒ 773

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.