Потери россиян в войне пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 29 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 651 810 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 651 810 (+1170) человек
- танков ‒ 8869 (+9)
- боевых бронированных машин AFVs ‒ 17476 (+38)
- артиллерийских систем – 18795 (+62)
- РСЗО – 1204 (+1)
- средства ПВО ‒ 962 (+1)
- самолетов – 369
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93)
- крылатые ракеты ‒ 2610
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 25495 (+84)
- специальная техника ‒ 3297 (+6)
Как сообщалось, по информации Forbes, за последние шесть месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.