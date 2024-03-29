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Потери россиян в войне перевалили за 440 тысяч: Генштаб сообщил детали

Потери россиян в войне перевалили за 440 тысяч: Генштаб сообщил детали

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 440 790 военных, за последние сутки – 820 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава – около 440 790 (+820)
  • танков – 6922 (+8)
  • боевых бронированных машин – 13264 (+27)
  • артиллерийских систем — 10991 (+28)
  • РСЗО — 1023 (+2)
  • средств ПВО – 735 (+6)
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56)
  • крылатых ракет — 2022 (+5)
  • кораблей/катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14645 (+50)
  • специальной техники — 1807 (+7)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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