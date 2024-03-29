Потери россиян в войне перевалили за 440 тысяч: Генштаб сообщил детали

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 440 790 военных, за последние сутки – 820 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага ориентировочно составили:

личного состава – около 440 790 (+820)

танков – 6922 (+8)

боевых бронированных машин – 13264 (+27)

артиллерийских систем — 10991 (+28)

РСЗО — 1023 (+2)

средств ПВО – 735 (+6)

самолетов — 347

вертолетов — 325

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56)

крылатых ракет — 2022 (+5)

кораблей/катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 14645 (+50)

специальной техники — 1807 (+7)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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