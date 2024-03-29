Потери россиян в войне перевалили за 440 тысяч: Генштаб сообщил детали

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 440 790 военных, за последние сутки – 820 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери врага ориентировочно составили:
- личного состава – около 440 790 (+820)
- танков – 6922 (+8)
- боевых бронированных машин – 13264 (+27)
- артиллерийских систем — 10991 (+28)
- РСЗО — 1023 (+2)
- средств ПВО – 735 (+6)
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56)
- крылатых ракет — 2022 (+5)
- кораблей/катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 14645 (+50)
- специальной техники — 1807 (+7)
Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.
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