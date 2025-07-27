ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Потери россиян в войне против Украины 27 июля: Генштаб обновил данные

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1049250.

Об этом 27 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

  • личного состава — 1 049 250 (+920) человек

  • танков — 11057 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23063 (+4)

  • артиллерийских систем — 30822 (+10)

  • РСЗО — 1449 (+1)

  • средства ПВО — 1201

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 48158 (+199)

  • крылатых ракет — 3546 (+11)

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56493 (+122)

  • специальной техники — 3935

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительные».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля заявил, что с начала 2025 года Россия теряет на фронте в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.

Российское Министерство обороны не публикует общую цифру потерь, но расписывает количество «ликвидированных» украинских военных в своих сводках по оперативным направлениям.

Иногда о потерях Украины рассказывает либо лично Владимир Путин, либо кто-нибудь из высшего военного командования РФ. Обычно это касается отдельных военных операций, например, как контрнаступление ВСУ летом 2023 года или Курское наступление в 2024 году.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie