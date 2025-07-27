Потери россиян в войне против Украины 27 июля: Генштаб обновил данные

Российский солдат / © Associated Press

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1049250.

Об этом 27 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

личного состава — 1 049 250 (+920) человек

танков — 11057 (+1)

боевых бронированных машин — 23063 (+4)

артиллерийских систем — 30822 (+10)

РСЗО — 1449 (+1)

средства ПВО — 1201

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 48158 (+199)

крылатых ракет — 3546 (+11)

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 56493 (+122)

специальной техники — 3935

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительные».

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля заявил, что с начала 2025 года Россия теряет на фронте в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.

Российское Министерство обороны не публикует общую цифру потерь, но расписывает количество «ликвидированных» украинских военных в своих сводках по оперативным направлениям.

Иногда о потерях Украины рассказывает либо лично Владимир Путин, либо кто-нибудь из высшего военного командования РФ. Обычно это касается отдельных военных операций, например, как контрнаступление ВСУ летом 2023 года или Курское наступление в 2024 году.