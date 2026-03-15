Потери россиян в войне против Украины: Генштаб раскрыл новые данные

Российские захватчики отметили существенные потери на поле боя за минувшие сутки.

За прошедшие сутки 14 марта потери личного состава врага в войне против Украины достигли не менее 740 военных.

Об этом сообщил генеральный штаб Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 279 170 (+740) человек

  • танков — 11 781 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 213 (+1)

  • артиллерийских систем — 38 438 (+17)

  • РСЗО — 1 686

  • средства ПВО — 1 332

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 349

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 179 270 (+1 984)

  • крылатые ракеты — 4 468 (+65)

  • корабли/катера — 32 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений)

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 83 513 (+110)

  • специальная техника — 4 089 (+1)

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска усиливают группировки на юге Украины и перебрасывают подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

