- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери россиян в войне против Украины: Генштаб раскрыл новые данные
Российские захватчики отметили существенные потери на поле боя за минувшие сутки.
За прошедшие сутки 14 марта потери личного состава врага в войне против Украины достигли не менее 740 военных.
Об этом сообщил генеральный штаб Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 279 170 (+740) человек
танков — 11 781 (+4)
боевых бронированных машин — 24 213 (+1)
артиллерийских систем — 38 438 (+17)
РСЗО — 1 686
средства ПВО — 1 332
самолетов — 435
вертолетов — 349
БпЛА оперативно-тактического уровня — 179 270 (+1 984)
крылатые ракеты — 4 468 (+65)
корабли/катера — 32 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений)
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 83 513 (+110)
специальная техника — 4 089 (+1)
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска усиливают группировки на юге Украины и перебрасывают подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.