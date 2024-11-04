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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

ВСУ сокращает войско РФ / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских окупантов на 4 ноября составили 700 390 человек. За прошедшие сутки обезврежено еще 1300 захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 700 390 (+1300) человек
  • танков ‒ 9193 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 18538 (+15)
  • артиллерийских систем – 20121 (+35)
  • РСЗО – 1245 (+1)
  • средства ПВО – 994
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18280 (+93)
  • крылатые ракеты ‒ 2629
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28237 (+77)
  • специальная техника ‒ 3587 (+3)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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