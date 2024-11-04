Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери российских окупантов на 4 ноября составили 700 390 человек. За прошедшие сутки обезврежено еще 1300 захватчиков
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 700 390 (+1300) человек
- танков ‒ 9193 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 18538 (+15)
- артиллерийских систем – 20121 (+35)
- РСЗО – 1245 (+1)
- средства ПВО – 994
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18280 (+93)
- крылатые ракеты ‒ 2629
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 28237 (+77)
- специальная техника ‒ 3587 (+3)
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
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