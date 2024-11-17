Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

ВСУ отправили в ад более 1600 окупантов в сутки.

По состоянию на утро 17 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 720 880 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1640 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 720 880 (+1640) человек

танков ‒ 9350 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 19021 (+27)

артиллерийских систем – 20556 (+36)

РСЗО – 1252

средства ПВО – 999

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60)

крылатые ракеты ‒ 2641

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85)

специальная техника ‒ 3653 (+2)

Ранее в ГУР сообщили, что масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.

Читайте также: