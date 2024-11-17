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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / Фото: Associated Press

ВСУ отправили в ад более 1600 окупантов в сутки.

По состоянию на утро 17 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 720 880 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1640 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 720 880 (+1640) человек
  • танков ‒ 9350 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 19021 (+27)
  • артиллерийских систем – 20556 (+36)
  • РСЗО – 1252
  • средства ПВО – 999
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60)
  • крылатые ракеты ‒ 2641
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85)
  • специальная техника ‒ 3653 (+2)

Ранее в ГУР сообщили, что масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.

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