Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

ВСУ отправили в ад более 1600 окупантов в сутки.
По состоянию на утро 17 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 720 880 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1640 российских военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 720 880 (+1640) человек
- танков ‒ 9350 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 19021 (+27)
- артиллерийских систем – 20556 (+36)
- РСЗО – 1252
- средства ПВО – 999
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60)
- крылатые ракеты ‒ 2641
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85)
- специальная техника ‒ 3653 (+2)
Ранее в ГУР сообщили, что масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.
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