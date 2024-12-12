Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 12 декабря составили 758 730 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 758 730 (+1390) человек

танков ‒ 9532 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 19644 (+28)

артиллерийских систем – 21072 (+5)

РСЗО – 1253

средства ПВО ‒ 1023

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111

крылатые ракеты ‒ 2861 (+2)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 31127 (+54)

специальная техника ‒ 3642 (+1)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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