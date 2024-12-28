Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Россияне теряют и живую силу, и технику в поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 декабря составили 784 200 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 784 200 (+1690) человек

танков ‒ 9651 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 19970 (+19)

артиллерийских систем – 21408 (+29)

РСЗО – 1256

средства ПВО ‒ 1032

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21013 (+14)

крылатые ракеты ‒ 3003

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 32328 (+66)

специальная техника ‒ 3668

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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