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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидируют оккупантов на фронте.

По состоянию на 6 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 845 310 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1240 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 845 310 (+1240) человек ликвидировано
  • танков – 9965 (+18)
  • боевых бронированных машин – 20 737 (+16)
  • артиллерийских систем – 22 753 (+46)
  • РСЗО — 1271 (+2)
  • средства ПВО — 1055 (+2)
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83)
  • крылатых ракет — 3054
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36 211 (+133)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.

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