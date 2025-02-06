Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

По состоянию на 6 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 845 310 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1240 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 845 310 (+1240) человек ликвидировано

танков – 9965 (+18)

боевых бронированных машин – 20 737 (+16)

артиллерийских систем – 22 753 (+46)

РСЗО — 1271 (+2)

средства ПВО — 1055 (+2)

самолетов — 369

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83)

крылатых ракет — 3054

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 36 211 (+133)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.

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