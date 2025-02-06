Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидируют оккупантов на фронте.
По состоянию на 6 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 845 310 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1240 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 845 310 (+1240) человек ликвидировано
- танков – 9965 (+18)
- боевых бронированных машин – 20 737 (+16)
- артиллерийских систем – 22 753 (+46)
- РСЗО — 1271 (+2)
- средства ПВО — 1055 (+2)
- самолетов — 369
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83)
- крылатых ракет — 3054
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 36 211 (+133)
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.
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