Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на 24 февраля общие боевые потери РФ составляют 868230 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1050 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 868230 (+1050) человек
- танков – 10177 (+9)
- боевых бронированных машин — 21157 (+6)
- артиллерийских систем — 23626 (+44)
- РСЗО — 1299 (+3)
- средств ПВО – 1081
- самолетов – 370
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26645 (+217)
- крылатых ракет — 3064
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 38444 (+110)
- специальной техники — 3757
Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.
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