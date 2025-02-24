Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 24 февраля общие боевые потери РФ составляют 868230 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1050 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 868230 (+1050) человек

танков – 10177 (+9)

боевых бронированных машин — 21157 (+6)

артиллерийских систем — 23626 (+44)

РСЗО — 1299 (+3)

средств ПВО – 1081

самолетов – 370

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26645 (+217)

крылатых ракет — 3064

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 38444 (+110)

специальной техники — 3757

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

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