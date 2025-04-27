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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты терпят потери на поле боя каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

ВСУ ликвидировали еще 1030 оккупантов. Вместе с ними уничтожены: 8 танков, 42 артсистем, 1 РСЗО и 114 БпЛА.

Об этом 27 апреля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 948 640 (+1030) человек

  • танков — 10719 (+8)

  • боевых бронированных машин AFVs — 22325 (+5)

  • артиллерийских систем — 27007 (+42)

  • РСЗО — 1373 (+1)

  • средства ПВО — 1145

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34011 (+114)

  • крылатые ракеты — 3196

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 46187 (+136)

  • специальная техника — 3860

Ранее сообщалось, что потери личного состава на фронте для российской оккупационной армии постепенно приобретают катастрофический характер. Истощение человеческих ресурсов россиян является определенным успехом для сил обороны Украины.

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