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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Оккупанты терпят потери на поле боя каждый день.
ВСУ ликвидировали еще 1030 оккупантов. Вместе с ними уничтожены: 8 танков, 42 артсистем, 1 РСЗО и 114 БпЛА.
Об этом 27 апреля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 948 640 (+1030) человек
танков — 10719 (+8)
боевых бронированных машин AFVs — 22325 (+5)
артиллерийских систем — 27007 (+42)
РСЗО — 1373 (+1)
средства ПВО — 1145
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34011 (+114)
крылатые ракеты — 3196
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 46187 (+136)
специальная техника — 3860
Ранее сообщалось, что потери личного состава на фронте для российской оккупационной армии постепенно приобретают катастрофический характер. Истощение человеческих ресурсов россиян является определенным успехом для сил обороны Украины.