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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Российские военные на фронте теряют и технику, и человеческую силу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1200 оккупантов.

Об этом 8 мая сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 961 970 (+1200) человек

  • танков — 10782 (+2)

  • боевых бронированных машин — 22429 (+10)

  • артиллерийских систем — 27552 (+50)

  • РСЗО — 1379 (+1)

  • средства ПВО — 1156 (+1)

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35407 (+141)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47604 (+120)

  • специальная техника — 3875 (+2)

Ранее аналитики сообщили, что российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.

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