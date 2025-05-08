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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Российские военные на фронте теряют и технику, и человеческую силу.
За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1200 оккупантов.
Об этом 8 мая сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 961 970 (+1200) человек
танков — 10782 (+2)
боевых бронированных машин — 22429 (+10)
артиллерийских систем — 27552 (+50)
РСЗО — 1379 (+1)
средства ПВО — 1156 (+1)
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35407 (+141)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 47604 (+120)
специальная техника — 3875 (+2)
Ранее аналитики сообщили, что российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.