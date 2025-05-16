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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку
Оккупанты стремительно теряют человеческую силу и технику на поле боя. Генштаб обновил данные о потерях по состоянию на 16 мая 2025 года.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 российских захватчиков, а также уничтожили 13 танков, 36 артсистем.
Об этом сегодня, 16 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 971 690 (+1100) человек
танков — 10825 (+13)
боевых бронированных машин — 22546 (+32)
артиллерийских систем — 27908 (+36)
РСЗО — 1385 (+1)
средства ПВО — 1167 (+1)
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36123 (+123)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 48713 (+166)
специальная техника — 3892
Ранее стало известно, что 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.