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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Оккупанты стремительно теряют человеческую силу и технику на поле боя. Генштаб обновил данные о потерях по состоянию на 16 мая 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 российских захватчиков, а также уничтожили 13 танков, 36 артсистем.

Об этом сегодня, 16 мая, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 971 690 (+1100) человек

  • танков — 10825 (+13)

  • боевых бронированных машин — 22546 (+32)

  • артиллерийских систем — 27908 (+36)

  • РСЗО — 1385 (+1)

  • средства ПВО — 1167 (+1)

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36123 (+123)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48713 (+166)

  • специальная техника — 3892

Ранее стало известно, что 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.

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