Потери россиян в войне против Украины перевалили за 1 285 700 человек
За минувшие сутки оккупанты понесли потери в живой силе и технике.
Силы обороны Украины ликвидировали 1610 оккупантов. Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 1,28 млн военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 составляют:
личный состав ВС РФ: около 1 285 700 (+1 610) человек
танки: 11 789 (+3)
боевые бронированные машины: 24 254 (+21)
артиллерийские системы: 38 569 (+31)
РСЗО: 1 691
средства ПВО: 1 333
БпЛА оперативно-тактического уровня: 187 204 (+1 480)
корабли/катера: 33
автомобильная техника и автоцистерны: 84 374 (+245)
специальная техника: 4 096 (+4)
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
Не так давно президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.