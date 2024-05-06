Потери россиян в войне против Украины перевалили за 475 тысяч

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на 6 мая составили 475 300 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1040 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 7380 (+5)
- боевых бронированных машин – 14179 (+18)
- артиллерийских систем — 12212 (+21)
- РСЗО — 1057 (+1)
- средств ПВО – 790 (+2)
- самолетов – 349 (+1)
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25)
- крылатых ракет — 2147 (+1)
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 16418 (+37)
- специальной техники — 2002 (+4)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак.
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