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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 475 тысяч

Потери россиян в войне против Украины перевалили за 475 тысяч

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 6 мая составили 475 300 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1040 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 7380 (+5)
  • боевых бронированных машин – 14179 (+18)
  • артиллерийских систем — 12212 (+21)
  • РСЗО — 1057 (+1)
  • средств ПВО – 790 (+2)
  • самолетов – 349 (+1)
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25)
  • крылатых ракет — 2147 (+1)
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16418 (+37)
  • специальной техники — 2002 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак.

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