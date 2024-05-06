Потери россиян в войне против Украины перевалили за 475 тысяч

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 6 мая составили 475 300 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1040 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 7380 (+5)

боевых бронированных машин – 14179 (+18)

артиллерийских систем — 12212 (+21)

РСЗО — 1057 (+1)

средств ПВО – 790 (+2)

самолетов – 349 (+1)

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25)

крылатых ракет — 2147 (+1)

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 16418 (+37)

специальной техники — 2002 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак.

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