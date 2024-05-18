Потери россиян в войне против Украины перевалили за 490 тысяч

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 18 мая составили 491 080 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1200 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 491 080 (+1210)
- танков ‒ 7560 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 14595 (+43)
- артиллерийских систем – 12639 (+36)
- РСЗО – 1071
- средства ПВО – 801 (+1)
- самолетов – 354 (+1)
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10108 (+35)
- крылатые ракеты ‒ 2203 (+3)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 17169 (+65)
- специальная техника ‒ 2075 (+6)
Напомним, экспертам удалось проверить информацию об утраченных оккупантами на поле боя 3000 российских танков.
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