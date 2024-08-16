Потери россиян в войне против Украины перевалили за 590 тысяч человек

Россияне также теряют много техники.

По состоянию на утро 16 августа 2024 года ВСУ уничтожили 596 950 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1330 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 596 950 (+1330) человек

танков ‒ 8496 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 16461 (+35)

артиллерийских систем – 16927 (+59)

РСЗО – 1159 (+5)

средства ПВО ‒ 922

самолетов – 367

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13659 (+61)

крылатые ракеты ‒ 2429 (+1)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 22848 (+73)

Как сообщалось, на Покровском направлении обезвредили 234 оккупанта, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта.

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