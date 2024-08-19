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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 600 тысяч человек

Потери россиян в войне против Украины перевалили за 600 тысяч человек

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 августа 2024 года. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1120 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 600470 (+1120) человек
  • танков ‒ 8513 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 16495 (+15)
  • артиллерийских систем – 17104 (+48)
  • РСЗО – 1165 (+4)
  • средства ПВО – 925 (+2)
  • самолетов – 367
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57)
  • крылатые ракеты ‒ 2437 (+5)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23047 (+55)
  • специальная техника ‒ 2863 (+17)

Ранее стало известно, что 10 августа в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

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