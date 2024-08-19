Потери россиян в войне против Украины перевалили за 600 тысяч человек

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 августа 2024 года. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1120 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 600470 (+1120) человек

танков ‒ 8513 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 16495 (+15)

артиллерийских систем – 17104 (+48)

РСЗО – 1165 (+4)

средства ПВО – 925 (+2)

самолетов – 367

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57)

крылатые ракеты ‒ 2437 (+5)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 23047 (+55)

специальная техника ‒ 2863 (+17)

Ранее стало известно, что 10 августа в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

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