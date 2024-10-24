Потери россиян в войне против Украины перевалили за 680 тысяч

По состоянию на утро 24 октября 2024 года ВСУ уничтожили 684 280 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 684 280 (+1240) человек

танков ‒ 9090 (+2)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 18254 (+25)

артиллерийских систем – 19719 (+45)

РСЗО – 1236 (+2)

средства ПВО ‒ 981

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17597 (+108)

крылатые ракеты ‒ 2625

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 27286 (+69)

специальная техника ‒ 3513 (+4)

Ранее аналитики сообщили, что российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

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