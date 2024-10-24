Потери россиян в войне против Украины перевалили за 680 тысяч

ВСУ уничтожают оккупантов на поле боя.
По состоянию на утро 24 октября 2024 года ВСУ уничтожили 684 280 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 684 280 (+1240) человек
- танков ‒ 9090 (+2)
- боевых бронированных машин AFVs ‒ 18254 (+25)
- артиллерийских систем – 19719 (+45)
- РСЗО – 1236 (+2)
- средства ПВО ‒ 981
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17597 (+108)
- крылатые ракеты ‒ 2625
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 27286 (+69)
- специальная техника ‒ 3513 (+4)
Ранее аналитики сообщили, что российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.