Потери россиян в войне против Украины перевалили за 790 тысяч человек

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 января составили 796 490 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1730 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 796 490 (+1730) человек

танков ‒ 9686 (+7)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 20119 (+26)

артиллерийских систем – 21603 (+25)

РСЗО – 1257

средства ПВО ‒ 1032

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21447 (+91)

крылатые ракеты ‒ 3006

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 32940 (+97)

специальная техника ‒ 3677 (+2)

Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

За декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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