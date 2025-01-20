Потери россиян в войне против Украины перевалили за 820 тысяч человек

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1690 солдат, 19 артиллерийских систем и 153 беспилотника.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 820 430 (+1690) человек ликвидировано
- танков – 9821 (+10)
- боевых бронированных машин – 20 454 (+42)
- артиллерийских систем – 22 074 (+19)
- РСЗО — 1262
- средства ПВО — 1049 (+3)
- самолетов — 369
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 768 (+153)
- крылатых ракет — 3051
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 34 488 (+87)
- специальной техники — 3706 (+6)
Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.
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