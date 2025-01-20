Потери россиян в войне против Украины перевалили за 820 тысяч человек

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1690 солдат, 19 артиллерийских систем и 153 беспилотника.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 820 430 (+1690) человек ликвидировано

танков – 9821 (+10)

боевых бронированных машин – 20 454 (+42)

артиллерийских систем – 22 074 (+19)

РСЗО — 1262

средства ПВО — 1049 (+3)

самолетов — 369

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 768 (+153)

крылатых ракет — 3051

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 34 488 (+87)

специальной техники — 3706 (+6)

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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