Потери россиян в войне против Украины перевалили за 830 тысяч человек

За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1430 солдат, три танка и 16 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 831 620 (+1430) человек

танков ‒ 9871 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 20561 (+12)

артиллерийских систем – 22339 (+16)

РСЗО – 1263

средства ПВО ‒ 1050

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23327 (+74)

крылатые ракеты ‒ 3053

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 35183 (+59)

специальная техника ‒ 3716 (+1)

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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