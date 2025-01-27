Потери россиян в войне против Украины перевалили за 830 тысяч человек

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1430 солдат, три танка и 16 артиллерийских систем.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 831 620 (+1430) человек
- танков ‒ 9871 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 20561 (+12)
- артиллерийских систем – 22339 (+16)
- РСЗО – 1263
- средства ПВО ‒ 1050
- самолетов – 369
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23327 (+74)
- крылатые ракеты ‒ 3053
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 35183 (+59)
- специальная техника ‒ 3716 (+1)
Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.
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