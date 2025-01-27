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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 830 тысяч человек

Потери россиян в войне против Украины перевалили за 830 тысяч человек

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1430 солдат, три танка и 16 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 831 620 (+1430) человек
  • танков ‒ 9871 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 20561 (+12)
  • артиллерийских систем – 22339 (+16)
  • РСЗО – 1263
  • средства ПВО ‒ 1050
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23327 (+74)
  • крылатые ракеты ‒ 3053
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35183 (+59)
  • специальная техника ‒ 3716 (+1)

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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