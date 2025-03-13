Потери россиян в войне против Украины перевалили за 890 тысяч

На утро 13 марта ВСУ уничтожили 890 250 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 890 250 (+1200) человек

танков ‒ 10307 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 21432 (+2)

артиллерийских систем – 24409 (+19)

РСЗО – 1314

средства ПВО ‒ 1103

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28983 (+71)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 40355 (+81)

специальная техника ‒ 3777

Напомним, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.

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