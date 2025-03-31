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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 915 тысяч
оккупанты терпят серьезные потери на поле боя.
За последние сутки русские военные потеряли в войне против Украины 1230 солдат.
Об этом сегодня, 31 марта, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составили:
личного состава - около 915 230 (+1230)
танков - 10496 (+4)
боевых бронированных машин AFVs - 21819 (+3)
артиллерийских систем - 25537 (+30)
РСЗО - 1347
средства ПВО - 1123 (+1)
самолетов - 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71)
крылатые ракеты — 3121
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 42593 (+65)
специальная техника — 3787
Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.