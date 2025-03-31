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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 915 тысяч

оккупанты терпят серьезные потери на поле боя.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

За последние сутки русские военные потеряли в войне против Украины 1230 солдат.

Об этом сегодня, 31 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 915 230 (+1230)

  • танков - 10496 (+4)

  • боевых бронированных машин AFVs - 21819 (+3)

  • артиллерийских систем - 25537 (+30)

  • РСЗО - 1347

  • средства ПВО - 1123 (+1)

  • самолетов - 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71)

  • крылатые ракеты — 3121

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42593 (+65)

  • специальная техника — 3787

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.

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