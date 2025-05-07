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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 960 тысяч человек
Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталось более 1200 солдат.
Силы обороны Украины ликвидировали в сутки 1270 российских оккупантов, а также уничтожили 14 танков и более 70 артсистем противника.
Об этом 7 мая сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 960770 (+1270) человек
танков — 10780 (+14)
боевых бронированных машин — 22419 (+3)
артиллерийских систем — 27502 (+71)
РСЗО — 1378
средства ПВО — 1155
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35266 (+124),
крылатые ракеты — 3197 (+1)
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 47484 (+131)
специальная техника — 3873
Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.