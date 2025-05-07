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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 960 тысяч человек

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталось более 1200 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали в сутки 1270 российских оккупантов, а также уничтожили 14 танков и более 70 артсистем противника.

Об этом 7 мая сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 960770 (+1270) человек

  • танков — 10780 (+14)

  • боевых бронированных машин — 22419 (+3)

  • артиллерийских систем — 27502 (+71)

  • РСЗО — 1378

  • средства ПВО — 1155

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35266 (+124),

  • крылатые ракеты — 3197 (+1)

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47484 (+131)

  • специальная техника — 3873

Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.

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