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Потери россиян в войне против Украины превысили 300 тысяч человек

Потери россиян в войне против Украины превысили 300 тысяч человек

Оккупанты несут потери / Фото: Associated Press

За последние сутки ВСУ на фронте ликвидировали 870 россиян.

Общие боевые потери России к утру 31 октября составляют более 300 810 оккупантов.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 870 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 5211 (+21)
  • боевых бронированных машин – 9804 (+29)
  • артиллерийских систем – 7227 (+25)
  • РСЗО — 844 (+10)
  • средств ПВО — 562 (+3)
  • самолетов — 321
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5440 (+21)
  • крылатых ракет – 1546 (+2)
  • кораблей и катеров — 20
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35)
  • специальной техники — 1016 (+2)

Напомним, британская разведка сообщила, что россияне понесли под Авдеевкой наибольшие потери за 2023 год.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки Донецкой области, скорее всего, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе.

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