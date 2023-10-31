Потери россиян в войне против Украины превысили 300 тысяч человек

За последние сутки ВСУ на фронте ликвидировали 870 россиян.
Общие боевые потери России к утру 31 октября составляют более 300 810 оккупантов.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 870 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 5211 (+21)
- боевых бронированных машин – 9804 (+29)
- артиллерийских систем – 7227 (+25)
- РСЗО — 844 (+10)
- средств ПВО — 562 (+3)
- самолетов — 321
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5440 (+21)
- крылатых ракет – 1546 (+2)
- кораблей и катеров — 20
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35)
- специальной техники — 1016 (+2)
Напомним, британская разведка сообщила, что россияне понесли под Авдеевкой наибольшие потери за 2023 год.
В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки Донецкой области, скорее всего, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе.
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