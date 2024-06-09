Потери россиян за неделю: командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил, сколько живой силы врага уничтожено

За неделю со 2 по 9 июня 2024 года потери противника составили около 8700 человек личного состава.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины сообщил, что в течение недели, 2-9 июня, уничтожено 8700 оккупантов, а также 1459 единиц вооружения и военной техники.

Об этом Павлюк написал 9 июня.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

104 танка

151 боевая бронированная машина

360 артиллерийских систем

8 РСЗО

15 установок ПВО

1 корабль

470 единиц автотехники

58 единиц спецтехники

Более того, нашими защитниками уничтожено 9 ракет и 283 БпЛА.

Напомним, Генштаб сообщил о 39 боевых столкновениях в течение 8-9 июня. Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также враг нанес ракетный удар, 7 авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе.

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