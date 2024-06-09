Потери россиян за неделю: командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил, сколько живой силы врага уничтожено

За неделю со 2 по 9 июня 2024 года потери противника составили около 8700 человек личного состава.
Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины сообщил, что в течение недели, 2-9 июня, уничтожено 8700 оккупантов, а также 1459 единиц вооружения и военной техники.
Об этом Павлюк написал 9 июня.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 104 танка
- 151 боевая бронированная машина
- 360 артиллерийских систем
- 8 РСЗО
- 15 установок ПВО
- 1 корабль
- 470 единиц автотехники
- 58 единиц спецтехники
Более того, нашими защитниками уничтожено 9 ракет и 283 БпЛА.
Напомним, Генштаб сообщил о 39 боевых столкновениях в течение 8-9 июня. Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также враг нанес ракетный удар, 7 авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе.
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