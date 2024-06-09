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Потери россиян за неделю: командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил, сколько живой силы врага уничтожено

Потери россиян за неделю: командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил, сколько живой силы врага уничтожено

Потери россиян за неделю / Фото: Associated Press

За неделю со 2 по 9 июня 2024 года потери противника составили около 8700 человек личного состава.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины сообщил, что в течение недели, 2-9 июня, уничтожено 8700 оккупантов, а также 1459 единиц вооружения и военной техники.

Об этом Павлюк написал 9 июня.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 104 танка
  • 151 боевая бронированная машина
  • 360 артиллерийских систем
  • 8 РСЗО
  • 15 установок ПВО
  • 1 корабль
  • 470 единиц автотехники
  • 58 единиц спецтехники

Более того, нашими защитниками уничтожено 9 ракет и 283 БпЛА.

Напомним, Генштаб сообщил о 39 боевых столкновениях в течение 8-9 июня. Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также враг нанес ракетный удар, 7 авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе.

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