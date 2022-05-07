Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 25 тысяч человек — Генштаб

По состоянию на 7 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 25,1 тысячи человек. Данные уточняются.
Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1122 (+12) ед.
- боевых бронированных машин – 2713 (+27) ед.
- артиллерийских систем – 509 (+7) ед.
- РСЗО – 172 (+1) ед.
- средства ПВО – 84 (+1) ед.
- самолетов – 199 (+0) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) ед.
- корабли/катера — 11 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17) ед.
- специальная техника – 38 (+0) ед.
- крылатые ракеты – 90 (+0)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Россия намерена объявить Украине полноценную войну: Шмыгаль назвал дату
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге