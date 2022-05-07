Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 25 тысяч человек — Генштаб

Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 25 тысяч человек — Генштаб

По состоянию на 7 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 25,1 тысячи человек. Данные уточняются.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1122 (+12) ед.

боевых бронированных машин – 2713 (+27) ед.

артиллерийских систем – 509 (+7) ед.

РСЗО – 172 (+1) ед.

средства ПВО – 84 (+1) ед.

самолетов – 199 (+0) ед.

вертолетов – 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) ед.

корабли/катера — 11 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17) ед.

специальная техника – 38 (+0) ед.

крылатые ракеты – 90 (+0)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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