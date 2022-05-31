Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 30,5 тысячи человек — Генштаб

По состоянию на 31 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,5 тысячи человек. Данные уточняются.
Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30500 (+150) человек ликвидировано
- танков ‒ 1358 (+9) ед.
- боевых бронированных машин – 3302 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 649 (+6) ед.
- РСЗО – 207 (+2) ед.
- средства ПВО – 93 (+0) ед.
- самолетов – 208 (+1) ед.
- вертолетов – 174 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8) ед.
- крылатые ракеты – 120 (+2)
- корабли/катера — 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11) ед.
- специальная техника – 48 (+0).
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала неутешительный прогноз в случае долговременной войны
- Путин действительно достаточно серьезно болен — бывший руководитель британской разведки
- Путин "исчезнет в санатории": экс-руководитель британской разведки сообщил, кто и когда может заменить