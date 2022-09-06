Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 50 тысяч человек – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
4718
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 50 тысяч человек – Генштаб

Фото: gettyimages.com

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 50 тысяч оккупантов.

Так, по состоянию на 6 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 50150 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 6 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано
  • танков – 2077 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед.
  • артиллерийских систем – 1179 (+22) ед.
  • РСЗО – 296 (+2) ед.
  • средств ПВО – 156 (+0) ед.
  • самолетов – 236 (+0) ед.
  • вертолетов – 207 (+1) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9) ед.
  • крылатых ракет – 209 (+4)
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3305 (+19) ед.
  • специальной техники – 109 (+2)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также:

Изменится ли Россия после смерти Путина и какой она должна быть, чтобы наконец выдохнули все соседи

Изменится ли Россия после смерти Путина и какой она должна быть, чтобы наконец выдохнули все соседи

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация