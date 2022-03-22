Потери российских оккупантов в Украине уже достигли около 15,3 тысячи человек

Потери российских оккупантов в Украине уже достигли около 15,3 тысячи человек

Данные уточняются.

По состоянию на 22 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,3 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15 300 человек

танков ‒ 509 ед

боевых бронированных машин ‒ 1556 ед

артиллерийских систем – 252 ед

РСЗО — 80 ед

средства ПВО — 45 ед

самолетов – 99 ед

вертолетов – 123 ед

автомобильной техники — 1000 ед

корабли /катера — 3 ед

цистерн с ГСМ – 70

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35

специальная техника – 15

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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