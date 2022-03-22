Потери российских оккупантов в Украине уже достигли около 15,3 тысячи человек

Данные уточняются.
По состоянию на 22 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,3 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15 300 человек
- танков ‒ 509 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1556 ед
- артиллерийских систем – 252 ед
- РСЗО — 80 ед
- средства ПВО — 45 ед
- самолетов – 99 ед
- вертолетов – 123 ед
- автомобильной техники — 1000 ед
- корабли /катера — 3 ед
- цистерн с ГСМ – 70
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35
- специальная техника – 15
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.
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